сегодня в 20:06

Дорожные службы Подмосковья проводят превентивную обработку в связи со снегом

Циклон «Хельма» принес снег в Московскую область. Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы региона проводят превентивную обработку, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На региональной сети задействовано порядка 300 единиц спецтехники и более 350 дорожных рабочих. Также превентивная обработка ведется на муниципальных дорогах.

Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, чтобы своевременно реагировать на изменения погоды и обеспечить безопасное движение.

Водителям нужно быть аккуратными на дорогах. Необходимо держать дистанцию, не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.