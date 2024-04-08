Дорожные службы Подмосковья приступили к генеральной уборке дорог после зимы

В связи с наступлением положительных температур дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание и приступили к генеральной уборке дорожной сети, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

В приоритетном порядке ремонтируют ямы, убирают мусор, приводят посадочные площадки и остановки в нормативное состояние. Выполнять работы в предстоящем сезоне будут не менее 3,5 тысяч единиц спецтехники — поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и других видов техники.

«Дорожники приступили к генеральной уборке после зимы, завершить которую планируем традиционно к 1 мая. Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, будем приводить в порядок посадочные площадки, помоем и восстановим поврежденные ограждения и знаки на дорогах, обследуем и приведём в порядок мосты. Также сейчас контролируем и ликвидируем лужи на дорогах — чистим ливневые канализации, разрываем канавы или устраняем механически», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого муниципалитета, которые будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В первую очередь работы проведут на высокоинтенсивных дорогах и городских улицах.

Также в ведомстве добавили, что дорожные службы в весенний период контролируют и ликвидируют места подтоплений с помощью спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.