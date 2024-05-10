Журналист Гринвальд: Крым не представляет жизненной важности для Украины

Зона интересов России распространяется на Крым и Восточную Украину, однако для Киева эти регионы не имеют жизненной важности, считает американский журналист Гленн Гринвальд. Его слова приводит РИА Новости .

«Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <…> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для Украины», — указал он.

Похожего мнения, по словам Гринвальда, придерживались и американские лидеры Барак Обама и Дональд Трамп. Журналист вспомнил усмешку первого при мысли о масштабном конфликте с РФ из-за Крыма и Украины.

«Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов», — резюмировал эксперт.

Недавно силы ЧФ РФ ликвидировали пять украинский морских дронов у крымского побережья. Позже ВСУ выпустили по полуострову три ракеты.