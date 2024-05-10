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Шапша: пожар на территории завода в Калужской области потушен

Спасатели ликвидировали возгорание на территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области, которое произошло в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram .

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован», — сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Специалисты в настоящее время оценивают повреждения предприятия.

Ранее ЕДДС администрации Дзержинского района подтвердило атаку беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу. Существенных последствий получилось избежать.