Прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:09

В Подмосковье и столице в пятницу будет дуть порывистый ветер, температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура опустится до плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 11 мая она будет плюс 8 — плюс 10. Сохранятся порывистый ветер и небольшой дождь.