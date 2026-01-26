Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Дорожные службы Московской области работают в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада, который ожидается с вечера 26 января, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым сильным снегопадом. По данным синоптиков, вечером 26 января в регионе начнется обильный снегопад, который продлится до четверга. Ожидаются порывы ветра до 15 м/с и понижение температуры воздуха до -15°, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что специалисты Мосавтодора круглосуточно следят за погодными условиями и организовали дежурство около 600 единиц спецтехники. Дорожники будут убирать снег, обрабатывать дороги против скользкости и вывозить снег на специально отведенные площадки. Особое внимание уделят жилым комплексам для обеспечения работы общественного транспорта.

Министерство транспорта Подмосковья рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае необходимости поездки водителям советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на поворотах, эстакадах, мостах и пешеходных переходах. Также автомобилистов просят не мешать работе спецтехники и экстренных служб, правильно парковаться и при необходимости перемещать транспортные средства.

В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо обращаться по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.