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Дорожные службы Подмосковья обработали против скользкости более 7,5 тыс км дорог

Ночью в связи с отрицательной температурой дорожные службы Московской области провели противогололедную обработку 7,6 тыс. км проезжей части и тротуаров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для обеспечения безопасного проезда дорожники за ночь обработали 7,6 тыс. км муниципальных и региональных дорог, в том числе, на опасных участках: мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали 380 комбинированных дорожных машин», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы регулярно мониторят ситуацию и погодные условия, чтобы планировать уборку снега и противогололедную обработку. Все работы фиксируются в специализированной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

В пятницу и в выходные по прогнозам синоптиков местами ожидаются мокрый снег и дождь, на дорогах возможна гололедица. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.