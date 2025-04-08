Дорожные службы Подмосковья ночью обработали опасные участки дорог

Дорожные службы Московской области продолжают работы по ликвидации последствий снегопада — более 1,5 тыс. дорожников убирают снег и проводят противогололедную обработку, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для обеспечения безопасного проезда дорожники минувшей ночью обработали противогололедными материалами порядка 5,5 тыс. км муниципальных и 10 тыс. км региональных дорог. Особое внимание уделили обработке опасных участков — мостов, эстакад, съездов и крутых поворотов. Работы продолжатся в течение дня, всего задействовано 1,2 тыс. единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На этой неделе в Подмосковье возможны осадки в виде снега, а ночью сохранится минусовая температура.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Если вы сменили резину на летнюю, откажитесь от поездок на личном транспорте. При возникновении чрезвычайной ситуации, поломке или ДТП незамедлительно звоните по номеру 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.