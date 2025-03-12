Дорожные службы Ленинского округа перешли на весенний формат работы

В Ленинском городском округе приступили к уборке территорий после зимы, а дорожные службы переведены на весенний режим работы. В этом году это сделано раньше в связи с ранним сходом снега и теплой погодой. До 1 мая дорожно-транспортная инфраструктура округа будет полностью приведена в порядок, включая ямочный ремонт и обновление разметки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По территории Ленинского округа проходит свыше 300 км муниципальной дорожной сети. Службы уже приступили к уборке мусора и смета прибордюрной части. При наступлении стабильно теплой погоды вся проезжая часть, тротуары и ограждения вдоль нее будут вымыты. Кроме того, будет приведено в порядок свыше 100 остановок общественного транспорта и обновлено порядка 200 км дорожной разметки», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Также весной планируется обновить около 180 пешеходных переходов, а при наступлении сезона начнется окос травы вдоль дорог. Всего в ходе весеннего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры будет задействовано 56 единиц спецтехники муниципального предприятия «Дорсервис», в том числе подметально-уборочные и поливомоечные машины, автогрейдеры, экскаваторные и фронтальные погрузчики, а также газели «дорожный мастер». Также к содержанию улично-дорожной сети привлечено 82 дорожных рабочих. Все они полностью обеспечены материально-технической базой для проведения качественной уборки дорожно-транспортной инфраструктуры Ленинского округа.

В Ленинском округе в круглогодичном режиме продолжается ямочный ремонт. С начала 2025 года уже устранено 2 300 дефектов дорожного полотна.

Ранее Андрей Воробьев назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал губернатор.