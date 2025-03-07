Дорожные службы Долгопрудного устанавливают знаки и очищают город от мусора

Проводятся уборка мусора в полосе отвода, смета в прибордюрной части дорог, очистка и обработка посадочных площадок и тротуаров, установка стоек со знаками и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Загорская, Октябрьская, Ленина, Станционная, 25-го Съезда, Народная, Железнодорожная, Комсомольская, Лихачевское шоссе, Молодежная, Заводская, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы и погрузчики.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.