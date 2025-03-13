Дорожные службы Долгопрудного проводят уборку территорий

На дорогах Долгопрудного работают 21 единица различной техники и 29 рабочих, занимающихся ручной уборкой. Осуществляется уборка мусора в полосе отвода, смета в прибордюрной части дорог, очистка и обработка посадочных площадок и тротуаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, после вчерашнего дождя рабочие откачивают воду с дорог, а также проводят другие мероприятия.

Работы идут на улицах Заводская, Гагарина, Химкинский проспект, Первомайская, 25-го Съезда, Народная, Ленинградская, Железнодорожная, Волочаевская, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее Андрей Воробьев назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал губернатор.