Дорожные камеры в Москве начали фиксировать стоянку на направляющих островках

На столичных дорогах камеры теперь могут выявлять стоянку автомобилей на направляющих островках. Они позволяют безопасно разделить движущиеся потоки машин, например, перед перекрестком, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Парковка на этой разметке часто становится причиной ДТП, так как машины загораживают обзор другим участникам движения.

«На набережной Академика Туполева заработала камера, которая фиксирует остановку на направляющем островке. На оставленные там машины часто жаловались автомобилисты», — отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, первые выявленные на этом участке нарушения отправлены в ГИБДД.

Как сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции, штраф за указанное нарушение составит 2,5 тыс. рублей.