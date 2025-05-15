Дорожную разметку обновили на 5 улицах в поселке Малаховка Люберец

В поселке Малаховка городского округа Люберцы на 5 участках улично-дорожной сети обновили дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На прошлой неделе работы были выполнены на следующих улицах: Электрозаводская, 1-я Дачная, Карла Либкнехта, 1-я Первомайская и Шоссейная. В дорожных работах были задействованы 25 специалистов ГБУ МО „Мосавтодор“, ООО „Любдор“, а также пять единиц спецтехники. Разметка наносится ручным способом с использованием дорожной краски и термопластика», — отмечается в сообщении.

Восстановление дорожной разметки — важная составляющая обеспечения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП как для водителей, так и для пешеходов.

Сотрудники территориального управления «Малаховка — Красково» просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением работ.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.