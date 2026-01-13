Дорожную инфраструктуру Котельников привели в порядок

В Котельниках специалисты Мосавтодора отремонтировали элементы дорожной инфраструктуры, очистили тротуары и восстановили освещение на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Котельники специалисты Мосавтодора ежедневно проводят работы по поддержанию порядка на региональных дорогах. Дорожники отремонтировали элементы инфраструктуры, выполнили уборку проезжей части и обработали ее противогололедными материалами для повышения безопасности движения.

Автобусные павильоны приведены в нормативное состояние, в частности, восстановлено остекление в микрорайоне Парковый на Новоегорьевском шоссе. На Дзержинском шоссе очищены от наледи тротуары и спуски для маломобильных граждан.

Для повышения безопасности дорожного движения заменили поврежденный дорожный знак на Центральной аллее, восстановили отсутствующий знак и работоспособность линии наружного освещения на Новоегорьевском шоссе. Также проведен ремонт барьерного ограждения на Дзержинском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.