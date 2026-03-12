Дорожники восстановили знаки в десяти округах Подмосковья

Дорожные службы отремонтировали и восстановили поврежденные и выцветшие знаки на региональных трассах в десяти округах Подмосковья. Работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт выполнили в пяти городах: на Вишняковском шоссе в Балашихе, улице Заречной в Лобне, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Стрелецкой в Кашире и улице Маяковского в Красногорске.

Кроме того, знаки привели в порядок на Касимовском шоссе в поселке Малаховка округа Люберцы, на улице Центральной в селе Клишино округа Коломна, на 56-м км Каширского шоссе в округе Домодедово, на Осташковском шоссе в деревне Погорелки округа Мытищи, а также в селах Петрово-Дальнее округа Красногорск и Киясово округа Ступино.

В ведомстве подчеркнули, что работы по содержанию региональной дорожной сети продолжаются. Специалисты регулярно обследуют трассы и ремонтируют элементы инфраструктуры, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и остановкам общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.