Дорожники восстановили освещение на 17 дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю отремонтировали линии наружного освещения на 17 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы провели в городах и малых населенных пунктах для повышения безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Восстановительные работы прошли в пяти городах. Освещение отремонтировали на Речном проезде и улицах Гагарина, Чкалова и Дугина в Жуковском, на улице Полевой во Фрязине, на улице Пушкина в Луховицах, на проспекте Ленина и улице 43-й Армии в Подольске, а также на улице Профсоюзной в Егорьевске.

В муниципальном округе Егорьевск специалисты также починили освещение на улице 1 Мая в деревне Михали и на дорогах в деревне Панкратовская и селе Бутово.

Кроме того, линии наружного освещения восстановили в малых населенных пунктах: в деревне Лешково муниципального округа Истра, деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково, а также в деревнях Щельпино, Субботино и Ратмирово городского округа Воскресенск.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.