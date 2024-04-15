Дорожники в Коломне устранили почти 1 тыс ям за неделю

На территории городского округа Коломны дорожные службы за неделю ликвидировали 993 дефекта покрытия. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, порядка 750 ям устранили на региональной дорожной сети, 243 ямы — на муниципальных дорогах.

Ямочный ремонт на региональных дорогах провели специалисты Мосавтодора — на улице Астахова, в деревне Новая, в селах Дмитровцы, Клишино и Черкизово, а также в посёлке Центральной усадьбы совхоза Озеры.

В настоящее время ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Напомним, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.