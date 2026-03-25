Дорожники устранили ямы и починили светофоры в Ступине

Ремонт дорог и элементов инфраструктуры провели в городском округе Ступино в ходе содержания региональной сети. Специалисты Мосавтодора устранили дефекты покрытия, привели в порядок знаки, светофоры и линии освещения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники отремонтировали покрытие на проспекте Победы в Ступине, а также на дорогах в деревнях Шматово и Алфимово и селе Большое Алексеевское. Работы выполнили для повышения безопасности и комфорта участников движения.

Специалисты также привели в нормативное состояние дорожные знаки на Староситненском шоссе возле СНТ «Радуга», на улице Старомихневской в поселке Михнево, на улице Шоссейной в селе Аксиньино и на 89-м км Каширского шоссе в селе Киясово.

В Ступине восстановили работу светофора на улице Андропова и линии освещения на улице Академика Белова. Светофор также отремонтировали в деревне Сидорово на улице Дорожной, освещение восстановили в деревне Псарево и селе Киясово.

В ведомстве отметили, что специалисты Домодедовского РУАД № 4 Мосавтодора продолжают содержание дорог не только в Ступине, но и в Серпухове, Подольске, Чехове и Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.