Дорожники устранили дефекты покрытия на дорогах Дмитровского округа Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю провели ямочный ремонт на региональных дорогах в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Дмитровском округе Подмосковья специалисты Мосавтодора устранили дефекты покрытия на региональных дорогах. Работы прошли в селах Рогачево, Подьячево и Ильинское, деревнях Новоселки и Чайниково, вблизи деревни Алабуха, а также в поселках Деденево и Новое Гришино.

В среднем дорожники ликвидируют около 40 дефектов покрытия ежедневно. Ямочный ремонт проводится круглый год, в том числе зимой, с использованием литого и холодного асфальтобетона в зависимости от погодных условий.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что инспектирование и ремонт дорог продолжаются. Участки для ремонта определяют ежедневно по результатам обследований. Качество работ контролируется с помощью системы контроля и планирования дорожной инфраструктуры, где все выполненные работы фиксируются с фотоматериалами и заносятся в базу данных.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.