Дорожники убрали граффити и рекламу в пяти округах Подмосковья

Дорожные службы ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на девяти региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Нарушения выявили в ходе обследования объектов дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора провели работы в Балашихе, Фрязине, Домодедове, Коломне и Воскресенске. В Балашихе очистили от вандальных надписей остановочный павильон на Полтевском шоссе в селе Новый Милет, убрали незаконную рекламу на остановках на улице Железнодорожной в микрорайоне Купавна и на улице Новослободской в деревне Пуршево. Также демонтировали объявления с дорожных знаков на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный.

Во Фрязине дорожники удалили граффити со знаков на улице Полевой и сняли рекламу на улице Московской. В Домодедове на 4-м км Домодедовского шоссе демонтировали рекламный баннер. В Коломне на улице Октябрьской Революции и в микрорайоне Красный Холм в Белозерском городского округа Воскресенск убрали вандальные надписи с дорожных знаков.

В министерстве призвали жителей и гостей региона бережно относиться к элементам дорожной инфраструктуры. Повреждение остановок и знаков не только создает неудобства участникам движения, но и является правонарушением, которое может повлиять на безопасность на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.