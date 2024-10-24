Дорожники Подмосковья провели ремонт светофоров на 9 дорогах

сегодня в 19:52

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на девяти региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Специалисты отремонтировали семь дорожных светофоров, расположенные на ул. Тверской в Лотошине, ул. Андропова в Ступине, проспекте Кирова в Коломне, ул. Московской в Наро-Фоминске, ул. Исаева в Королеве, ул. Летной в Долгопрудном, Домодедовском шоссе в селе Покров г. о. Подольск.

Также отремонтировали неисправные вызывные кнопки двух пешеходных светофоров на Симферопольском шоссе в Чехове и проспекте Ленина в Подольске.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.