Дорожники Подмосковья провели ремонт ограждений на 13 региональных дорогах

Ремонтные работы провели на проспекте Ленина в Подольске, проспекте Ильича в Шатуре, на ул. Заводской и переулках 1-м Советском и Октябрьском в Щелкове, Советском проспекте в Ивантеевке, улицах Гагарина и Молодежной в Жуковском, ул. Парковой в Лыткарине, а также на Каширском шоссе в с. Ситне-Щелканово г. о. Ступино, ул. Карла Маркса в п. Красково г. о. Люберцы, Осеннем бульваре в п. Оболенск г. о. Серпухов и на Кубинском шоссе в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений — всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.