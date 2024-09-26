Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки на 12 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Знаки отремонтировали в городах: на ул. Лопатинской в Воскресенке, ул. Крупской в Орехово-Зуеве, ул. Горького в Жуковском, ул. Кирова в Королеве и ул. Фабричной в Мытищах, а также в малых населенных пунктах: на ул. Сенной в с. Суворово Волоколамского округа, ул. Никольской в с. Озерецкое Дмитровского округа, ул. Ленина в п. Большевик г. о. Серпухов, ул. Центральной в д. Новленское г. о. Домодедово и ул. Вокзальной в р. п. Столбовая г. о. Чехова.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.