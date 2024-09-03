Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки на 11 дорогах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 11 региональных дорогах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонтные работы и установку новых знаков провели на ул. Кооперативной в Жуковском, ул. Новой в дачном поселке Красково г. о. Люберцы, ул. Советской в Электрогорске Павлово-Посадского округа, ул. 100-й Свирской Дивизии в Раменском, ул. Центральной в Черноголовке, ул. Придорожной в Ступине, ул. Орджоникидзе в Подольске, ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, ул. Центральной в поселке Зверосовхоза Пушкинского округа, а также на проезде Мишина в Серпухове и Краснополянском проезде в Лобне.

Отсутствующий или поврежденный знак несёр в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.