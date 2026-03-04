Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в шести округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в шести городских и муниципальных округах Московской области в ходе работ по зимнему содержанию, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Восстановили работоспособность транспортных светофоров, расположенных на шести дорогах: Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Кулаковской Горки в деревне Манушкино м. о. Чехов, улице Жилинской в поселке городского типа Андреевка г. о. Солнечногорск, а также в деревне Глухово и поселке городского типа Путилково г. о. Красногорск.

На улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа отремонтировали неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках зимнего содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.