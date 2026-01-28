Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в девяти округах региона

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах в девяти округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светофорные объекты были отремонтированы на шести городских улицах: Лихачевском шоссе в Химках, улице Полиграфистов в Чехове, улице Советской Конституции в Ногинске, Московской улице в Подольске, проспекте Кирова в Коломне и Профессиональной улице в Дмитрове.

Кроме того, работы провели на трех дорогах в малых населенных пунктах: Ельдигинском шоссе в поселке городского типа Правдинский Пушкинского городского округа, улице Левобережной в селе Атепцево Наро-Фоминского городского округа и на дороге в деревне Беляниново городского округа Мытищи.

В министерстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.