Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в 11 округах

Специалисты отремонтировали девять дорожных светофоров, расположенные на ул. Гагарина в Жуковском, на ул. Барыкина в Люберцах, на ул. Московской в Зарайске, на ул. Первомайской в Серебряных Прудах, на проспекте Космонтавтов в Королёве и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, а также на ул. Шоссейной в деревне Новофрязино г. о. Щёлково, на ул. Калинина в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа и ул. Шоссейной в дачном посёлке Родники Раменского округа.

Также отремонтировали неисправные вызывные кнопки двух пешеходных светофоров на ул. Жилинской в поселке Андреевка Солнечногорска и на ул. Дорожной в деревне Бабакино округа Истра.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.