Дорожники Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения в 7 округах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных пешеходных ограждений в семи городских округах. Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают выезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ограждения отремонтировали на ул. Томилинской в Дзержинском, Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном, ул. Московской в Можайске, ул. Ленина в Озерах, ул. Грузовой в Пущине, Волоколамском шоссе в Красногорске, а также на дороге в д. Овсяники Рузского округа», — пояснили ход работ в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют элементам безопасности дорожного движения: ограждениям, знакам, светофорам, линиям освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.