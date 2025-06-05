Дорожники Подмосковья отремонтировали остановки в восьми округах

В черте городов ремонт павильонов провели на ул. Тураевской в Лыткарине, Павлинском шоссе в Балашихе, проспекте Пацанва в Долгопрудном, ул. Мира в Красногорске и ул. Ленина в Подольске.

Также павильоны починили в малых населенных пунктах: на ул. Луговой в деревне Малые Петрищи и дороге в деревне Ново г. о. Щелково, на ул. Центральной в деревне Высоково г. о. Мытищи и на ул. Центральной в деревне Покровское г. о. Истра.

В ведомстве отметили, что своевременный ремонт остановочных пунктов позволяет поддерживать комфорт и безопасность пассажиров. Работы по поддержанию элементов инфраструктуры проводятся регулярно. Особое внимание уделяют объектам, влияющих на безопасность дорожного движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.