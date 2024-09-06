Дорожники Подмосковья отремонтировали более 7 тыс дефектов покрытия за неделю

На дорогах Московской области продолжается ямочный ремонт. За прошедшую неделю дорожные службы ликвидировали более 7,7 тысяч дефектов покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 2,6 тысячи дефектов покрытия. А наибольший объем работ провели на муниципальных дорогах в Балашихе, Домодедове, Наро-Фоминском и Ленинском округах.

На региональных дорогах ликвидировали около 5 тысяч ям, а наибольшее число дефектов, более 900, отремонтировали на дорогах в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах.

В ведомстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчётом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В рамках летнего содержания ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.