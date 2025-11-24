Дорожники Подмосковья на выходных провели противогололедную обработку дорог

Дорожные службы Московской области провели противогололедную обработку на региональной сети в субботу и воскресенье. В работах были задействованы порядка 100 дорожников и более 300 комбинированных дорожных машин и тракторов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для обеспечения безопасного проезда в выходные специалисты «Мосавтодора» обработали противогололедными материалами по 11 тыс. км региональных дорог. Особое внимание уделили обработке опасных участков — мостов, эстакад, съездов и крутых поворотов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В понедельник днем в Московском регионе ожидаются дождь и мокрый снег, порывы ветра до 15 м/с, температура поднимется до +5°. До конца недели прогнозируют плюсовую температуру днем, ночью местами будет минус, возможна гололедица. Дорожные службы Подмосковья продолжат мониторить погодные условия и при необходимости проведут противогололедную обработку, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта.

Автомобилистов призвали не выезжать на летней резине, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. При возникновении чрезвычайной ситуации, поломке или ДТП следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.