Дорожники Подмосковья ликвидируют последствия снегопада

В выходные в Московской области резко похолодало — выпал снег, а на дорогах образовалась гололедица. Дорожные службы в настоящее время проводят необходимые работы по ликвидации последствий снегопада, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В работах по ликвидации снегопада и обеспечению безопасного проезда по дорогам, а также по уборке остановок и тротуаров Московской области сейчас задействованы более 1200 единиц спецтехники. Сегодня продолжают противогололедную обработку дорожной сети и уборку снега — уже обработали более 11,5 тыс. региональных и порядка 6 тыс. муниципальных дорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Московской области ожидается снег, а также сохранится риск образования гололедицы в связи с минусовой температурой ночью.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не выезжать на летней резине — это опасно! Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, если пользуетесь личным транспортом.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.