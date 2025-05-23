Дорожники отремонтировали знаки в восьми округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому их ремонт проводится оперативно и своевременно», — добавили в ведомстве.

Ремонт знаков провели на городских улицах: ул. Центральной в Черноголовке, ул. Клементьевской в Можайске и ул. Большой Покровской в Павловском Посаде.

Также дорожники отремонтировали знаки, расположенные на дорогах в малых населенных пунктах, среди которых: ул. Колхозная в поселке Егорово г. о. Люберцы, ул. Центральная в деревне Донино Раменского округа, ул. Советская в поселке Запрудня Талдомского округа, ул. Центральная в селе Алабушево г. о. Солнечногорска и дорога в селе Ильинское г. о. Домодедово.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.