Дорожники отремонтировали знаки в девяти округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах в девяти округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники привели в нормативное состояние знаки на городских улицах: проспекте Победы в микрорайоне Красная Горка г. Люберцы, ул. Набержная Циокловского в Жуковском, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Индустриальной в Ногинске, ул. Мира в Мытищах, ул. Чехова в Чехове, ул. Матросская в Подольске, ул. Пушкина в Серпухове.

Ремонт знаков провели и на ул. 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорска.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.