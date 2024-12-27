Дорожники отремонтировали знаки в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 дорогах в десяти городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники отремонтировали знаки, расположенные в черте городов: на ул. Космонавтов в Дмитрове, на ул. Пролетарской в Орехово-Зуеве, на ул. Парковой в Долгопрудном, на ул. Талсинской в Щелкове, на ул. Лесной в Дзержинском, на ул. Фабричной в Мытищах, а также в Подольске на проспекте Ленина и улицах Большой Серпуховской и Быковской.

Также ремонт знаков провели и на дорогах в малых населенных пунктах: деревне Васильевское округа Серпухов, ул. Советской в поселке городского типа Нахабино округа Красногорск, ул. Центральной в селе Речицы Раменского округа.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.