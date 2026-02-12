Дорожники отремонтировали знаки на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление дорожных знаков на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области в рамках зимнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе зимнего содержания специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили поврежденные и выцветшие дорожные знаки на региональных дорогах десяти округов Подмосковья.

Работы прошли на четырех городских дорогах: улице Ленина в Серебряных Прудах, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Лейтенанта Бойко в Лобне и улице Ленина в Кашире.

В шести малых населенных пунктах восстановительные работы провели на Центральной улице в селе Старая Ситня городского округа Ступино, улице Карла Маркса в поселке городского типа Вербилки Талдомского округа, а также на дорогах в деревне Семеновское Раменского округа, деревне Карцево Истринского округа, деревне Копылово городского округа Клин и деревне Павловское Лотошинского округа.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что работы по поддержанию порядка на региональных дорогах в зимний период продолжаются. Специалисты регулярно обследуют дороги и проводят необходимые ремонты элементов дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и остановкам общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.