Дорожники отремонтировали знаки на дорогах 9 округов Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт поврежденных и замену отсутствующих дорожных знаков на территории девяти округов Московской области, которые были выявлены в результате планового обследования региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сломанные или отсутствующие знаки могут дезориентировать участников дорожного движения, что может привести к ДТП, поэтому работы по их восстановлению проводятся по возможности оперативно.

«За неделю знаки восстановили на ул. Колхозной в Серебряных Прудах, Староситненском шоссе в Ступине, ул. Институтской в р. п. Нахабино в Красногорске, Егорьевском шоссе в пос. Красково в Люберцах, ул. Менделеева в Жуковском, ул. Школьной в деревне Чулково Раменского округа, на дорогах в селе Павловская Слобода в Истре, микрорайоне Щекино в Волоколамском округе, д. Коноплево в Лотошине», — пояснили ход работ в Минтрансе Подмосковья.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.