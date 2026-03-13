Дорожники отремонтировали светофоры в восьми округах Подмосковья

Дорожные службы восстановили работу светофоров на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы провели в городской черте и населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты на улицах 1-й Московской в Серпухове, Дзержинского в Королеве, Пролетарском проспекте в Щелкове, Полевой во Фрязине и Пушкинском шоссе в Пушкино.

Работоспособность светофоров также восстановили на улице Центральной в селе Юрасово в округе Воскресенск и на улице 11 Саперов в поселке Нахабино округа Красногорск. В поселке Красково округа Люберцы специалисты отремонтировали светофор на улице Карла Маркса и вызывную кнопку для пешеходов на Кореневском шоссе.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках зимнего содержания. Особое внимание уделяют состоянию элементов, влияющих на безопасность движения: светофоров, ограждений, линий освещения, дорожных знаков и искусственных неровностей.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.