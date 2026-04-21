Дорожники отремонтировали светофоры в семи округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на девяти региональных дорогах в семи округах Подмосковья во время весеннего обследования трасс. Работы провели в ходе генеральной уборки после зимы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Неисправности выявили на региональных дорогах в Красногорске, Истре, Ступине, Балашихе, Подольске, а также в городских округах Мытищи и Солнечногорск.

В Красногорске отремонтировали транспортный светофор на улице Ленина и восстановили работу вызывной кнопки пешеходного светофора на улице Речной. Транспортные светофоры также привели в порядок на улице Московской в Истре, улице Пристанционной в Ступине, улице Крылова в Балашихе и на улицах Ленинградской и Большой Серпуховской в Подольске.

Кроме того, работы выполнили в малых населенных пунктах. Светофоры отремонтировали на улице Школьной в деревне Сухарево городского округа Мытищи и на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево городского округа Солнечногорск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.