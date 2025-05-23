Дорожники отремонтировали светофоры в семи горокругах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» в рамках содержания восстановили работоспособность светофорных объектов, расположенные на региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры в черте городов: на ул. Андропова в Ступине, ул. Московской в Чехове, проспекте Космонавтов в Королеве и на ул. Мира в Мытищах. Также восстановили светофоры на ул. Новотушинской в поселке Путилково г. о. Красногорск, ул. Центральной в селе Братовщина Пушкинского округа и на дороге в СНТ Здоровье-1 Лосино-Петровского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.