Дорожники отремонтировали светофоры в десяти горокругах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в десяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели работы на светофорных объектах, расположенных на семи городских улицах: ул. Внуковской в Дмитрове, ул. Колхозной в Ступине, ул. Кирова в Лосино-Петровском, ул. Мира в Мытищах, ул. Транспортной, Новом бульваре в Долгопрудном и 28-м км Каширского шоссе в Видном.

На трех дорогах в малых населенных пунктах также отремонтировали светофоры: ул. Центральной в селе Братовщина Пушкинского округа, ул. Кооперативной в деревни Вялки Раменского округа и на дороге в селе Михалево г. о. Воскресенска.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.