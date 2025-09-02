Дорожники отремонтировали светофоры в 6 горокругах Подмосковья

Работоспособность светофоров восстановили на шести дорогах в черте городов: улице Большой Покровской в Павловском Посаде, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Астахова в Коломне, улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, а также в Красногорске — на Волоколамском шоссе в микрорайоне СГШ и Ильинском шоссе в микрорайоне Павшино.

Также светофор отремонтировали на дороге в поселке городского типа Андреевка г. о. Солнечногорск.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.