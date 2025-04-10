Дорожники отремонтировали светофоры в 11 горокругах Подмосковья

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры на ул. Московской в Дмитрове, проспекте Ленина в Егорьевске, ул. Исаева в Королеве, Московском шоссе в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове, ул. Горки Киовские в Лобне, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, ул. Заводской в поселке Любучаны г. о. Чехова, а также на ул. Ленина в Красногорске, ул. Московской в Подольске и на 57-м км Каширского шоссе в Домодедове.

А Фряновском шоссе в селе Трубино округа Щелково починили неисправную вызывную кнопку на пешеходном светофоре.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.