Дорожники отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных и городских дорогах в десяти округах Московской области в рамках зимнего содержания. Работы прошли на ключевых улицах и трассах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светофоры привели в порядок на шести городских дорогах: на Пионерской улице в Серпухове, улице Горького в Королеве, Букинском шоссе в Лобне, 1-м проезде Народного Ополчения в Красногорске, Линейной улице в Балашихе и Новом шоссе в Дубне.

Также работы выполнили в четырех малых населенных пунктах. Объекты отремонтировали на Егорьевском шоссе в деревне Асташково Орехово-Зуевского округа, на 80-м км Каширского шоссе в округе Ступино, а также в деревне Селиваниха округа Истра и поселке Врачово-Горки округа Луховицы.

В ведомстве отметили, что дорожную сеть обследуют еженедельно в рамках зимнего содержания. Особое внимание специалисты уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.