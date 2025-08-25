Дорожники отремонтировали светофоры в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в 10 городских и муниципальных округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели работы на светофорных объектах, расположенных на городских дорогах: улице Ворошилова в Серпухове, проспекте Мира во Фрязине, улице Центральной в Щёлкове и улице Хлебозаводской в Ивантеевке.

Также светофоры отремонтировали на 30-м и 55-м км Каширского шоссе в Ленинском и Домодедове, улице Центральной в селе Клишино г. о. Коломна, а еще в округе Красногорск — на улице Ленина в черте города и 6-м км Пятницкого шоссе в поселке городского типа Отрадное.

А в Лобне на Букинском шоссе отремонтировали дорожный светофор, а на улице Батарейной — вызывную кнопку для пешеходов.

Еще специалисты починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на Носовихинском шоссе в деревне Черное округа Балашиха.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.