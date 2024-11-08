Дорожники отремонтировали светофорные объекты в 8 населенных пунктах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили работоспособность дорожных и пешеходных светофоров на региональных дорогах в восьми населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные светофоры отремонтировали на Октябрьском проспекте в Люберцах, ул. Ленина в Лобне, проспекте Мира во Фрязине, ул. Центральной в деревне Большие Жеребцы г. о. Щелково, 77-м км Каширского шоссе в Ступине и на Домодедовском шоссе в селе Покров г. о. Подольска.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров отремонтировали на Красноармейском шоссе в Красноармейске и Пятницком шоссе в деревне Брехово г. о. Химки.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках работ по содержанию. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.