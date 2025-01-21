Дорожники отремонтировали поврежденные знаки в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 региональных дорогах в 11 горокругах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники отремонтировали знаки, расположенные в черте городов на ул. Королева в Жуковском, улицах Алексея Перелета и Гурьева в Раменском, ул. Железнодорожной в Одинцове, ул. Шоссейной в Волоколамске, бульваре Строителей в Красногорске, проспекте Ильича в Шатуре, Юбилейном проезде в Истре, 2-м Первомайском проезде в Щелкове и на Восточной объездной дороге в Дмитрове.

Также ремонт знаков провели и на дорогах в малых населенных пунктах на ул. Горького в рабочем поселке Малино округа Ступино и на ул. Труда в поселке Мебельной фабрики округа Мытищи.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» регулярно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.