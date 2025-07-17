Разведчик Трефилов ценой жизни выявил огневые точки ВСУ под Авдеевкой

Назведчик из Ижевска Сергей Трефилов пожертвовал собой, чтобы раскрыть расположение вражеских огневых точек, спровоцировав обстрел на себя. Его героический поступок позволил российским войскам освободить поселок Ласточкино в ДНР, сообщает RT .

Трефилов проходил службу в 30-й отдельной разведывательной бригаде. 13 февраля 2024 года он отправился на задание под Авдеевкой в составе группы из трех бойцов. Будучи помощником командира роты, Сергей руководил выполнением операции.

«Нужно было ночью зайти первыми в тыл врага и, отвлекая внимание на себя, рассекретить все точки противника. Мы понимали, что это большой риск, но Серега не колебался ни секунды», — поделился сослуживец.

Приказав товарищам оставаться в укрытии, Трефилов сознательно подставил себя под вражеский огонь. Его действия спасли жизни многих бойцов из различных подразделений.

«Внук гордился, что стал разведчиком. В том бою он получил тяжелые ранения. Его сослуживцы забрали при первой возможности, но Сережа скончался от большой потери крови», — рассказала RT его бабушка Вера.

Боец с позывным Хирург, участвовавший в эвакуации, передал ей, что внук «вел себя достойно».

Как сообщили в организации «Вечная память Героям», Сергей Трефилов был посмертно удостоен ордена Мужества.