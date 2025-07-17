сегодня в 09:30

Согласован проект дома по программе реновации в Новогирееве

Согласован проект жилого дома на востоке столицы, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Новостройка появится по адресу: Свободный проспект, владение 12.

«Это будет четырехсекционное здание переменной этажности на 470 квартир. Его возведут на месте снесенного пятиэтажного жилого дома», — уточнил Иван Щербаков.

В каждой секции на первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы общей площадью 1,1 тыс. кв. м. Между ними будут располагаться вестибюли жилой части с колясочными, комнатами консьержа и зонами для размещения почтовых ящиков.

Проект предполагает благоустройство и озеленение участка. Территорию озеленят: высадят деревья и кустарники. Во дворе появятся игровая площадка и места для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тыс. москвичей.