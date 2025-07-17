Сборная Россия по гольфу сыграет со сборной мира на фестивале в Подмосковье

В Подмосковье с 18 по 19 июля пройдет международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В Подмосковье с 18 по 19 июля пройдёт международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первый день фестиваля, 18 июля, на территории гольф-клуба Moscow Country Club в городском округе Красногорск состоится международный турнир по гольфу в формате Pro-Am, а 19 июля пройдёт матчевая встреча по гольфу между сборной России и сборной мира, в которой сыграют представители 13 государств.

​Сборную России уже четвертый год подряд возглавит на турнире первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, а сборную мира – президент Общества дружбы с Республикой Бангладеш Саттар Миа. Среди участников – известные российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов, а сборную мира усилят сильнейшие узбекские игроки Канат Курбаналиев и Сергей Чен.

​

Первый турнир по гольфу «Сильные фигуры» прошел в 2019 году в Московском городском гольф-клубе, тогда участие в турнире приняли только представители двух зарубежных стран (Индии и Бангладеш). В 2025 году географию участников удалось значительно расширить. Московскую область посетят гольфисты из Вьетнама, Узбекистана, Ганы, Южно-Африканской Республики, Марокко, Бангладеша, Индии и из других стран.​

Подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте мероприятия: сильныефигуры.рф.

​

Дата проведения: 18 и 19 июля.

​

Место проведения: Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино, гольф-клуб Moscow Country Club.

​Программа мероприятия:

18 июля.

10:30 – открытие и начало турнира по гольфу.

19 июля.

10:30 – церемония открытия;

16:00 – открытый урок по гольфу для спортсменов и гостей турнира;

17:00 – окончание турнира и подведение итогов;

18:30 – торжественная церемония награждения.

​Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация по номеру: +7 968 594-85-11 (Полина).

***​

​Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе – турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В соревнованиях традиционно принимают участие олимпийские чемпионы разных лет, известные государственные деятели, сборные команды зарубежных стран, составленные из сотрудников посольств. Всего в спортивных мероприятиях фестиваля приняли участие спортсмены из более чем 40 стран мира. Главным соревнованием фестиваля является матчевая встреча по гольфу в формате: сборная России – сборная мира. В рамках фестиваля дети могут поучаствовать в мастер-классах известных спортсменов, а государственные деятели неформально пообщаться с представителями других государств.